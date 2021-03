Felice compleanno a Rodney Strasser: l’ex Milan compie 31 anni

Rodney Strasser, ex centrocampista del Milan, compie 31 anni quest'oggi. Un giocatore che viene ricordato per un gol in particolare

Renato Panno

Ricordate Rodney Strasser? L'ex centrocampista del Milan compie oggi 31 anni. Un giocatore che non ha avuto una grande fortuna con la maglia rossonera, nonostante sembrasse decisamente promettente. Una lunga trafila nelle giovanili del Diavolo prima di esordire in prima squadra, con cui ha collezionato soltanto 9 presenze e un gol. Ma moltissimi dei tifosi del Milan ricordano quel suo gol con un affetto particolare. Nella stagione 2010/2011, l'allora squadra di Massimiliano Allegri incontrava il Cagliari in trasferta. Una partita difficile, che venne sbloccata proprio da Strasser nei minuti finali con un gol che consegnò tre punti pesantissimi in ottica scudetto. Buon compleanno dalla redazione di PianetaMilan.it, Rodney! Intanto Zaccheroni parla nella nostra intervista esclusiva. Il tecnico boccia Vlahovic.