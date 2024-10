FantaCharity, riparte l’iniziativa benefica: ecco di cosa si tratta

«Speriamo davvero che FantaCharity ci permetta di estendere ancora di più il nostro sostegno a chi si impegna in prima linea per la salute dei bambini» afferma Giuseppe Riso, Founder di GR Sport Agency. «Non conoscevamo numeri e gravità del fenomeno dei bambini ustionati, è stata la Prof.ssa Pelizzo - che fa parte del nostro Comitato Scientifico - a portarlo alla nostra attenzione. Desideriamo fare la nostra parte per dare una mano ad una struttura che è in prima linea nell’aiuto a questi bambini, contribuendo anche a sensibilizzare l’opinione pubblica su un problema poco conosciuto».

Per partecipare a FantaCharity e sostenere il progetto è sufficiente una donazione di 20€, da effettuare attraverso la pagina dedicata https://www.risetogetherfoundation.it/fantacharity. Rise Together Foundation ringrazierà gli aderenti inviando un ticket per l’iscrizione alla

competizione. Sarà possibile iscriversi fino alle ore 17.00 di venerdì 18 ottobre 2024.

Anche quest’anno i partecipanti avranno l’opportunità di sfidarsi per provare a vincere memorabilia ed esperienze esclusive, come maglie indossate ed autografate dai giocatori della scuderia di Giuseppe Riso. Grande novità di quest’anno sono le esperienze da vivere in alcuni stadi della Serie A.

FantaCharity, al via la nuova edizione: ecco cos'è e le parole dei diretti interessati — «Quando sono stato al Buzzi per la consegna del dispositivo acquistato con le donazioni della prima edizione ed ho ascoltato le parole della professoressa Pelizzo ho pensato che potevamo e dovevamo fare di più".

"Coinvolgere la nostra community in un progetto che sarà in grado di aiutare sia i bambini che le loro famiglie è una di quelle cose che danno un senso a ciò che tutti insieme abbiamo costruito».

Tutti i fondi raccolti attraverso l’iniziativa saranno destinati al Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano, per sostenere una borsa di studio per uno psicologo che assisterà i bambini vittime di ustioni e le loro famiglie.

Racconta la Prof.ssa Gloria Pelizzo, primario di Chirurgia Pediatrica al Buzzi che ha coinvolto la Fondazione in questo progetto: «Nonostante i progressi nel trattamento delle ustioni, i processi di cura, a partire dai cambi di medicazione, sono molto dolorosi e possono provocare ansia, non solo nei bambini, ma anche nei caregiver». Sempre la Prof.ssa prosegue: «Lo stress psicologico che bambini e famiglie devono affrontare è immenso e il rischio di depressione è elevato. Spesso capita che sperimentino ansia, sensi di colpa e, addirittura, forme di disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Queste problematiche rischiano di creare un circolo vizioso estremamente dannoso. Rendendo necessario intervenire con un supporto adeguato per fornire sollievo al dolore e all’ansia, in maniera stabile e continuativa, ai bambini e ai genitori».

La possibilità di partecipare è aperta fino alle 17.00 del 18 ottobre 2024. Occorre essere registrati su Fantacalcio.it ed avere effettuato la donazione a favore di Rise Together Foundation. Tutte le informazioni e il modulo per l’iscrizione sono disponibili sul sito di Rise Together Foundation: https://www.risetogetherfoundation.it/fantacharityfare di più». LEGGI ANCHE: Milan, Ordine: “Abraham da sagra paesana. Fonseca, che martellata. Con Conte …”