Fabbro (ex Primavera Milan): “Vi racconto l’Inzaghi allenatore” / News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Michael Fabbro, ex Primavera Milan attualmente al Chievo, ha raccontato qualche retroscena su Filippo Inzaghi ai tempi in rossonero. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Con mister Inzaghi ho vinto il Torneo di Viareggio con il Milan, poi l’ho affrontato lo scorso anno con il Pisa. Ha fatto tanta esperienza, ora penso sia affermato. Già quando mi allenava in rossonero si vedeva che aveva grande qualità nell’insegnare calcio. Mi diceva di stare sempre vicino la porta, di rimanere sulla linea del fuorigioco come faceva lui, che aveva una dote innata”.

