Ex Milan – Walter Novellino compie gli anni: tanti auguri a lui

Walter Novellino, che ha giocato nel Milan per tanti anni, oggi fa il compleanno. Tanti auguri per lui. Ecco il nostro ricordo in rossonero.

Ha giocato ben quattro stagioni con la maglia del Milan, collezionando 120 presenze e 10 gol, Walter Novellino, che oggi compie gli anni. Sono 69 candeline per lui quelle da spegnere oggi. Arrivato in rossonero nel 1978, è rimasto fino al 1982. Sono stati anni di alti e bassi in rossonero per lui quelli. Sicuramente tutti ricorderanno lo Scudetto vinto al primo anno, quello della Stella, ma successivamente c'è stata anche la retrocessione. Lui è rimasto e ha riportato il Milan in alto. Resta un grande cuore rossonero, a cui i tifosi sono molto legati. Buon compleanno a lui e in bocca al lupo per tutto.