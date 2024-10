Nell'estate del 1987 viene acquistato dal Milan, allenato da Sacchi, per 1,75 miliardi di lire. Segna alla sua prima presenza in rossonero, in Coppa Italia contro il Bari, e va a segno anche al suo esordio in Serie A contro il Pisa. Purtroppo, la caviglia sinistra inizia a dargli problemi dopo una partita di Coppa UEFA. L'olandese si opera, rimane fermo per 6 mesi e, al suo ritorno, segna gol importanti che consentono al Milan di vincere lo Scudetto del 1987/88. Nell'estate del 1988 vince l'Europeo con la sua Nazionale e, nello stesso anno, arriva il suo primo Pallone d'Oro.