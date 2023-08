Ex Milan, Tatarusanu incanta in Arabia: che parate per l’ex rossonero!

Fra i tanti giocatori emigrati in Arabia Saudita vi è anche un ex Milan che ha sorpreso con una magica prestazione. Stiamo parlando di Ciprian Tatarusanu , portiere trasferitosi dal rossonero al club arabo dell' Abha .

Esordio contro l'Al-Raed, vittoria, clean sheet, tante parate e premio di migliore in campo. Un inizio da sogno per il portiere rumeno, tanto criticato durante la sua avventura al Milan, in particolar modo durante la scorsa stagione quando ha dovuto sostituire Mike Maignan. A 37 anni ha scelto di andare via dall'Europa e arrivato in Arabia ha subito mostrato le sue qualità. Insomma, non poteva esservi esordio migliore.