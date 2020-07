Ex Milan, tanti auguri di buon compleanno a ‘Bobo’ Vieri

MILAN NEWS – Compie oggi 47 anni Christian Vieri, per tutti ‘Bobo’. Nato a Bologna il 12 luglio 1973, nel corso della sua lunga carriera da calciatore, ha vestito anche la maglia del Milan. Vieri arrivò al Milan nell’estate 2005 dopo aver risolto il suo contratto che lo legava ai cugini dell’Inter. La sua avventura in rossonero però, durò soli 6 mesi. A causa della concorrenza di Shevchenko e Gilardino, Vieri collezionò con il Diavolo solo 14 presenze. In queste partite segnò 2 reti. I nostri auguri vanno ad uno degli attaccanti italiani più forti degli ultimi 25 anni.

