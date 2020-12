Ex Milan – Suso riscattato dal Siviglia. La sua stagione in numeri

Ex Milan, i numeri di Suso con il Siviglia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La storia di Jesus Suso al Milan si può definire con una sola parola: altalenante. Lo spagnolo arriva in rossonero per soli 500 mila euro dal Liverpool nella stagione 2014/2015. Dotate di buone doti tecniche, l’esterno d’attacco non riesce ad esprimersi al meglio e ha bisogno di un prestito di sei mesi al Genoa. Con Gasperini la consacrazione: 19 presenze, 6 gol e un assist. Torna così al Milan tirato a lucido e rappresenta per diversi anni un leader tecnico e un inamovibile per tutti gli allenatori passati dalle parti di Milanello. Nella stagione 2016/2017 risulta decisivo nella vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus a Doha, mandando in difficoltà la fascia mancina bianconera con giocate di alta scuola.

Negli anni successivi rappresenta sempre un punto di riferimento, ma nel corso della scorsa stagione qualcosa si rompe. Dopo 17 presenze complessive, con un solo gol e un assist all’attivo, i tifosi del Milan iniziano una sorta di campagna contro di lui, rendendo impossibile la sua permanenza. Tutto ciò, insieme ad una visione di calcio diversa di Stefano Pioli, spinge Suso ad una cessione inevitabile a gennaio. Arriva il Siviglia, che lo prende in prestito con riscatto obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League. Uno scenario che si concretizza e un addio voluto da entrambe le parti. Nel frattempo il suo Siviglia vince l’ennesima Europa League con Suso segna un importante gol in semifinale contro il Manchester United.

Altri pochi squilli nella scorsa stagione, così come è successo anche quest’anno. In 13 presenze, l’ex Milan ha portato a casa solo un gol e zero assist per la sua squadra finora. Alti e bassi continui per un giocatore che merita sì riconoscenza, ma che aveva finito il suo naturale ciclo in una squadra che adesso gioca un calcio decisamente diverso.

