Ex Milan, Shevchenko fa visita ad Ancelotti: un incontro speciale tra due leggende

Nella giornata di ieri, Andriy Shevchenko ha avuto l’opportunità di rivedere il suo ex allenatore, Carlo Ancelotti , con cui ha scritto alcune delle pagine più memorabili della storia del Milan . I due si sono incontrati dopo un po' di tempo, un incontro che ha certamente risvegliato bei ricordi per entrambi, legati ai successi e alle vittorie ottenuti insieme. Shevchenko , infatti, ha giocato un ruolo fondamentale nel Milan di Ancelotti , contribuendo con i suoi gol e le sue prestazioni alla conquista di titoli nazionali e internazionali.

Emozionato per il ritrovo, Shevchenko ha condiviso un post su Instagram, nel quale ha ringraziato il suo ex allenatore con affetto: “Grazie per l’ospitalità, è stato un piacere rivederti, Mister! Un grande in bocca al lupo per il proseguimento della stagione”. Un messaggio che non solo testimonia il forte legame tra i due, ma anche il rispetto reciproco che continua a esistere tra loro, anche dopo la fine della loro esperienza al Milan.