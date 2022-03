Ex Milan – Seedorf diventa musulmano: l’annuncio su Instagram

Seedorf, vecchia gloria del Milan, ha pubblicato sui social la notizia della sua conversione all'Islam: ecco le sue parole.

Dieci anni da giocatore e qualche mese da allenatore con il Milan per Clarence Seedorf, che ora fa l'opinionista. In rossonero ha vinto tutto più e più volte, è stato uno dei giocatori più forti della storia del calcio. Ora è diventato musulmano, come ha annunciato lui stesso sul proprio profilo Instagram ieri. Ecco le sue parole: "Un ringraziamento speciale a tutti i bei messaggi per celebrare il mio ingresso nella famiglia musulmana. Sono molto felice e lieto di unirmi a tutti i Fratelli e Sorelle del mondo in particolare alla mia adorabile Sophia che mi ha insegnato più approfonditamente il significato dell'Islam. Non ho cambiato nome e continuerà a portare il mio nome come dato dai miei genitori, Clarence Seedorf! Mando tutto il mio amore a tutti nel mondo".