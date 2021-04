Ex Milan- Roma, infortunio per El Shaarawy. Le sue condizioni | News

Tegola in casa Roma: Stephan El Shaarawy, ex attaccante rossonero, ha riportato una lesione al flessore della coscia destra

La Roma dovrà rinunciare per qualche settimana a Stephan El Shaarawy. L'attaccante della Roma e ex giocatore del Milan, ha riportato contro il Sassuolo una lesione al flessore della coscia destra. El Shaarawydovrà quindi stare fuori almeno 15 giorni e saltare l'impegno di Europa League contro l'Ajax. Fonseca, per la sfida contro gli olandesi spera di recuperare Smalling.