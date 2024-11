Ex Milan, Robinho rimane in carcere: la Corte Suprema gli nega la libertà

Robinho, ex attaccante del Milan, rimarrà in carcere: la Corte Suprema Federale gli ha infatti negato la libertà. Ecco tutti i dettagli

Negli ultimi anni Robinho, ex calciatore del Milan, ha dovuto affrontare un lungo e complicato processo che lo ha portato a finire in carcere. Nel 2013, infatti, quando ancora vestiva la maglia rossonera, avrebbe violentato una ragazza di nazionalità albanese all'interno di una discoteca italiana. In quell'occasione rimasero coinvolti anche cinque suoi amici di cui uno, Roberto Falco, finì dietro le sbarre, mentre gli altri quattro addirittura non furono mai processati. Nel Bel Paese il brasiliano ha tentato di appellarsi alla decisione del tribunale, ma ha perso in tutti e tre i gradi di giudizio. Ed è così che è tornato in Brasile nel 2022.