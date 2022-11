Ex Milan – Robinho protesta contro Lula. E il governo gli nega l’estradizione

Robinho, ex attaccante del Milan, ha protestato in Brasile contro la votazione del presidente Lula: intanto il governo gli nega l'estradizione

Dall'uno novembre, il Brasile ha un nuovo presidente. Lula, leader della sinistra, ha ottenuto il 50,83% dei voti, contro il 49,17% di Jair Bolsonaro. Un esito che non è stato accettato dai 'bolsonari', i quali sono scesi nelle strade per protestare. Tra le persone presenti c'era anche l'ex attaccante del Milan Robinho. Non è un mistero che il brasiliano sia uno dei sostenitori (come Neymar) di Bolsonaro e, stando a quanto riferiscono in Brasile, il motivo sarebbe prettamente personale.