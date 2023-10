Ex Milan, Roback è un caso. Il DS del Norrköping: “Manca da 14 giorni”

Emil Roback , attaccante del Milan in prestito al Norrköping Tidningar , sta diventando un caso. Come riportato da SportFace, il giocatore non si sta presentando agli allenamenti da oltre due settimane. Dalla Svezia arrivano le parole del direttore sportivo Tony Martinsson .

"Voglio sapere che sta bene. È preoccupante che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos'altro possiamo fare. Voglio che venga qui. Possiamo trovare un piano che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile sperarci quando ormai non lo vediamo da 14 giorni". Il calciatore rischia di buttare all'aria una grande occasione per migliorare, sperando che il ragazzo stia naturalmente bene.