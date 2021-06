Ex Milan – Ricordate Van Ginkel? Lascia a zero il Chelsea dopo 4 presenze

Van Ginkel, ex Milan si svincolerà a fine contratto dal Chelsea, dopo sole 4 presenze e diversi prestiti. Sarà libero a parametro zero.

Sembrava poter diventare un grande centrocampista, ma Marco Van Ginkel non è mai esploso, anche se nel suo anno al Milan non ha fatto malissimo. In una delle stagioni più dure per i rossoneri, la 2014/15, ha totalizzato 18 presenze realizzando anche un gol. Il Milan però lo aveva preso in prestito, così come hanno fatto poi anche Stoke City (per sei mesi) e PSV Eindhoven, per altri sei mesi e poi di nuovo dopo sei mesi per un anno e mezzo. Poi il ritorno al Chelsea, club proprietario del cartellino, per due anni e un altro anno in prestito al PSV. Scaduto, così come il suo contratto con i Blues. Ciò significa che dal primo luglio sarà libero a parametro zero, dopo che in totale avrà collezionato solo 4 presenze con il club londinese. Paolo Maldini sfida il Napoli: un giovane trequartista nel mirino del Milan