Ex Milan – Ricardo Rodriguez da Giampaolo. La sua stagione in numeri

Ex Milan, i numeri granata di Ricardo Rodriguez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nel corso della famosa campagna di rafforzamento firmata dalla coppia Fassone-Mirabelli, nell’estate del 2017 il Milan punta forte su Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Wolfsburg da tempo nel giro della nazionale svizzera. La sua importanza nella squadra per Vincenzo Montella prima e per Gennaro Gattuso poi è certificata dalle 48 presenze complessive nella stagione 2017/2018 e e dalle 41 in quella successiva. La sua terza stagione al Milan, però, incontra una difficoltà insormontabile: Theo Hernandez. Il terzino francese, voluto fortemente da Paolo Maldini, si rivela un giocatore formidabile che relega sistematicamente Rodriguez in panchina.

Vista l’impossibilità di togliere il posto al suo collega, il classe 1992 decide di andare in prestito al PSV Eindhoven, per evitare di perdere gli Europei poi non disputatisi a giugno 2020. Dopo i sei mesi in Olanda il ritorno fugace in rossonero prima della chiamata di Marco Giampaolo al Torino. Dopo un infortunio che gli ha fatto saltare le prime due gare di Serie A, Rodriguez si è appropriato della fascia sinistra giocando praticamente sempre (12 presenze e 918 minuti totali). Una bella traversa su punizione contro l’Udinese non cancella però il rendimento pessimo del suo Torino, in piena zona retrocessione all’utimo posto in classifica. Nessun rimpianto dunque per il Milan, che continua a godersi un Theo Hernandez pazzesco, con numeri nemmeno lontanamente paragonabili all’ex numero 68 rossonero.

