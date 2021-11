Ex Milan – Rangers, per il dopo Gerrard si pensa a Rino Gattuso | News

Secondo le ultime indiscrezioni, Gennaro Gattuso potrebbe diventare il nuovo allenatore dei Rangers: si tratterebbe di un ritorno in Scozia

L'avventura da allenatore di Gennaro Gattuso potrebbe proseguire in Scozia. Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset.it', l'ex allenatore di Milan e Napoli potrebbe prendere il posto di Steven Gerrard sulla panchina dei Rangers. Si tratterebbe di un ritorno a Glasgow, in quanto da calciatore ha giocato proprio per i Rangers nella stagione 1997-1998. Le Top News di oggi sul Milan: il retroscena sul fondo arabo, il rinnovo di Krunic e molto altro