Ex Milan – Prima partita per Donnarumma con il PSG

È finalmente arrivato l'esordio di Donnarumma con la maglia del PSG. Oggi, contro il Clermont. Ecco tutti i dettagli della prima gara.

Dopo quattro partite passate in panchina, finalmente Gianluigi Donnarumma è riuscito a esordire con la maglia del Paris Saint-Germain. Il portiere ex Milan ha infatti giocato titolare nella gara di oggi tra PSG e Clermont, portando a casa anche un clean sheet. 4-0 per i parigini il risultato finale, in un match che non aveva grandi pretese fin dall'inizio: il Clermont è alla prima storica partecipazione in Ligue 1. Probabile, comunque, che Donnarumma si riaccomoderà presto in panchina: ha giocato a causa degli impegni in Nazionale di Keylor Navas. Il costaricano classe 1986 è tornato solo poche ore prima del match e quindi non era al meglio.