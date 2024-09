Ex Milan, Ecco le prime immagini di Pioli dopo la firma all’Al-Nassr

Stefano Pioli ha firmato un contratto di due anni, con opzione per il terzo con l'Al-Nassr. Ecco le prime immagini dell'ex Milan

Come riporta Nicolò Schira, Pioli ha completato il suo passaggio in Arabia Saudita grazie al suo agente Gabriele Giuffrida. Il tecnico ha già iniziato ad allenare, in vista del prossimo impegno con l'Al-Ettifaq, il 20 settembre. Sin dal primo allenamento si sono visti Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic molto impegnati a voler entrare negli schemi del nuovo allenatore. Ecco le prime immagini dell'allenamento del club arabo.