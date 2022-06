Ex Milan – Paquetá, infortunio con l’aquilone: è solo l’ultimo della lista

L'ex Milan Lucas Paquetá, oggi al Lione, ha comunicato sui social di essersi infortunato ad un dito tentando di far volare un aquilone

Carmelo Barillà

L'ex Milan Lucas Paquetá, oggi al Lione, ha comunicato sui social di essersi infortunato ad un dito tentando di far volare un aquilone. "Ricordare i giochi che facevamo da bambini ha anche delle conseguenze. Oggi ho fatto volare un aquilone e mi sono tagliato un dito. È tutto a posto, ma per evitare problemi di movimento in futuro, domani mi sottoporrò a un piccolo intervento chirurgico. Ma è tutto a posto", il messaggio postato sui social da Paquetá.

Infortuni assurdi

Paquetá, infortunatosi con un aquilone, è solo l'ultimo della lista dei calciatori che si sono procurati danni in maniera a dir poco bizzarra. Ne citiamo solo alcuni.

Partiamo da Nelson Dida. Il portiere brasiliano riuscì ad infortunarsi semplicemente stando in panchina: quando venne chiamato da Ancelotti per subentrare a Kalac, venne colto da un tremendo colpo della strega. Uscì in barella.

Per rimanere in tema Milan possiamo parlare di Philippe Mexes. L'allora difensore rossonero rimase fuori quasi una settimana per un'infiammazione all'occhio sinistro per via di una… lampada solare.

Santiago Canizares, invece, provò a bloccare con un piede la bottiglietta di dopobarba in vetro che gli era appena scivolata, ma finì per lesionarsi il tendine dell’alluce.

Adil Rami si procurò delle brutte vesciche ai piedi. Il motivo? Durante un evento di beneficienza salì sul palco ballando il Gangnam Style con un po’ troppa intensità.

Uno degli infortuni più assurdi, però, riguarda l'ex Inter Ever Banega. Mentre faceva benzina alla sua auto si dimenticò di mettere il freno a mano, venendo travolto dal suo mezzo e rompendosi tibia e caviglia. Che dire, Paquetá è in buona compagnia.