Ex Milan, Paolo Di Canio compie 52 anni: buon compleanno

MILAN NEWS – Paolo Di Canio, ex attaccante fra le altre anche del Milan, compie oggi 52 anni.

Di Canio, giocò nei rossoneri per 2 stagione, dal 1994 al 1996. Nato a Roma nel 1968, e grande tifoso della Lazio, Di Canio nel Milan collezionò 53 presenze e 7 gol. Carattere fumantino quello di Paolo, tant’è che lasciò il Diavolo dopo un diverbio avuto con l’allenatore dell’epoca Fabio Capello. Dopo il Milan la sua carriera è proseguita in Inghilterra, per poi tornare a chiuderla in Italia. Con i rossoneri Di Canio ha vinto 1 Scudetto e 1 Supercoppa europea. Tantissimi auguri!

