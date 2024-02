Ex Milan, Niang ci è ricascato: ecco cos’è successo e le sue condizioni

Brutta disavventura per Niang, ex attaccante del Milan. Martedì mattina l'attaccante è stato protagonista di un incidente, raccolta l'edizione odierna del Tirreno di Empoli: l’auto del centravanti arrivato a Empoli nel corso del calciomercato invernale, reduce dall’esperienza nel campionato turco, è finita contro una vettura in sosta proprio nel capoluogo toscano. Stando alle prime informazioni raccolte lo schianto sarebbe avvenuto attorno alle 6.30. Il suv Mercedes ultimo modello del calciatore classe 1994, come riportato da Tuttomercatoweb, per Niang nulla di grave. L'ex del Milan si è regolarmente allenato con la squadra in vista del prossimo impegno. LEGGI ANCHE: Rennes-Milan, rifinitura a Milanello: per Pioli solo buone notizie >>>