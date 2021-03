Ex Milan, Mexes compie 39 anni: auguri di buon compleanno al francese

Philippe Mexes, ex difensore del Milan, compie oggi 39 anni. Il calciatore francese si è ritirato alla fine della stagione 2015/2016

Oggi 30 marzo Philippe Mexes compie 39 anni. L'ex difensore si è ritirato dal calcio giocato alla fine della stagione 2015/2016, quando lasciò la casacca rossonera. Un addio molto prematuro considerando che, all'epoca, il giocatore aveva 32 anni. Una carriera che ha permesso a Mexes di togliersi più di qualche soddisfazione personale. In primis la qualificazione alla Champions League grazie ad un suo gol in extremis contro il Siena nella stagione 2012/2013. Ma negli occhi di tutti c'è ancora quel meraviglioso gol in rovesciata contro l'Anderlecht. Con il Diavolo 114 presenze, 7 gol e 6 assist. Buon compleanno dalla redazione di PianetaMilan.it, Philippe!