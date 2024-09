Ex Milan, nuova ed esotica avventura per Merkel: ecco dove giocherà

Chi si ricorda di Alexander Merkel? Il centrocampista kazako ha vestito la maglia del Milan tra la stagione 10/11 e quella 11/12, collezionando 13 presenze, un gol e un assist, e girovagato per l'Italia fra Genoa, Udinese e Pisa. A 32 anni e tante esperienze in giro per il mondo, Merkel ha firmato per la sua nuova ed esotica avventura.