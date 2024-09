Ex Milan, Menez si ritira dal calcio: l’annuncio in diretta tv (VIDEO)

Menez ha giocato in diverse squadre, girando soprattutto tra Francia e Italia. E' partito con le esperienze al Sochaux e al Monaco, per poi essere prelevato dalla Roma nel 2008. Nella Capitale mostra una parte del suo talento, ma il Paris Saint Germain decide di puntarci e nel 2011 lo acquista. Con i parigini vive uno dei momenti più alti della sua carriera. Vince due campionati francesi, una Supercoppa francese e una Coppa di Lega francese. Poi torna in Italia, questa volta al Milan. Con i rossoneri si mette in mostra e diventa un punto cardine della squadra per due anni. In 46 partite mette 20 reti a segno, la più bella quella di Parma con il tacco. Finisce poi il suo ciclo in Italia con esperienze come Reggina e Bari, l'ultima della sua carriera.