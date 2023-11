Milan, saluto ad Aldo Bet: “Muro difensivo e cuore dolce”

Aldo Bet, nato a Mareno di Piave nel marzo del 1949, si trasferì al Milan dal Verona nel luglio del '74. Giocò con la casacca rossonera dal 1974 al 1981. Qui divenne un vero simbolo della retroguardia difensiva, disputando 204 presenze e trovando due volte la gioia del gol. Con il Milan vinse la Coppa Italia del '77 e, come detto in precedenza, lo scudetto che valse la stella nel '79. Nella sua carriera conta oltre 300 presenze in Serie A, divise tra Inter, Roma, Verona e Milan, e 30 in competizioni europee. LEGGI ANCHE: Milan, ecco perché Cardinale ha salvato la panchina di Pioli >>>