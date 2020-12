Ex Milan – Laxalt, Celtic soddisfatto: la sua stagione in numeri

Ex Milan, Laxalt in Scozia: le sua stagione in numeri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nell’estate del 2018 il Milan, nel cercare un’alternativa a Ricardo Rodriguez, ha deciso di puntare forte su Diego Laxalt. L’uruguaiano, con la maglia del Genoa, ha disputato tre grandi campionati da assoluto protagonista. Fascia sinistra su e giù per un giocatore capace sia di fare l’esterno alto che il terzino sinistro. In rossonero, però, niente di tutto questo: 29 presenze, spesso da subentrato, con soli 2 assist che non gli sono bastati la conferma. Nella scorsa stagione il prestito di sei mesi al Torino prima del rientro in rossonero per necessità. Il Diavolo aveva ceduto Ricardo Rodriguez al Psv Eindhoven e aveva bisogno di un vice Theo Hernandez: il poco tempo a disposizione ha spinto la società a richiamare il giocatore dal prestito granata.

Ancora una volta, però, poche presenze e un nuovo addio inevitabile. Alla fine della scorsa finestra di calciomercato arriva il Celtic, che lo prende in prestito annuale. In Scozia sono molto soddisfatti del suo rendimento: finora 14 presenze, un gol e una titolarità mai in discussione. Anche il Milan si ritiene soddisfatto per il rendimento dei suoi interpreti sull’out mancino: Theo Hernandez è il solto treno, ma anche a quel Diogo Dalot, nonostante sia adattato, sta facendo bene. Una soddisfazione reciproca che potrebbe sfociare in un acquisto a titolo definitivo a fine stagione: un lieto fine che farebbe felici tutti, compreso Laxalt.

