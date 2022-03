Ex Milan – Klaas-Jan Huntelaar torna all’Ajax: ecco il suo ruolo

Ajax che ha ingaggiato Klaas-Jan Huntelaar, ex attaccante anche del Milan, che sarà aggiunto allo staff tecnico del club.

Stefano Bressi

Nuova avventura per Klaas-Jan Huntelaar, ex attaccante del Milan, che torna all'Ajax come componente dello staff tecnico. Al fine di garantire la continuità a breve termine, dopo la partenza di Marc Overmars, la maggior parte dei compiti sono stati temporaneamente trasferiti al direttore tecnico Gerry Hamstra che lavora a stretto contatto con l'allenatore Erik ten Hag. Huntelaar supporterà la coppia con effetto immediato. Dal 1° luglio 2022, seguirà anche corsi, che gli permetteranno di svilupparsi ulteriormente nel suo nuovo ruolo fuori dal campo. L'ex calciatore, che ha concluso la sua impressionante carriera allo Schalke 04 la scorsa estate, firmerà un contratto che durerà fino al 1° luglio 2024.

Oltre alla nomina di Huntelaar, il Consiglio di Sorveglianza dell'Ajax e il team di gestione si sono posti congiuntamente l'obiettivo di nominare un nuovo Direttore degli Affari calcistici nell'estate del 2022.

Van der Sar su Huntelaar: "L'Ajax è rimasto in contatto con lui da quando si è trasferito allo Schalke. Eravamo consapevoli dei suoi interessi e della sua ambizione di diventare direttore tecnico in un club professionistico. Per questo motivo, ha già avuto uno sguardo dietro le quinte con noi alcune volte dall'estate e, ad esempio, ha partecipato alle riunioni sia del team di gestione che del Consiglio di sorveglianza. L'Ajax è sinonimo di sviluppo dei talenti e questo nuovo ruolo per Klaas Jan si adatta a questo. Metteremo insieme un programma di sviluppo in consultazione con lui, in cui, tra le altre cose, imparerà dal dipartimento di scouting internazionale guidato da Henk Veldmate e svolgerà un ruolo nelle consultazioni tecniche sulla composizione sia della prima squadra dell'Ajax che della squadra del Jong Ajax. Questi sono tutti compiti, quindi, con un focus sul calcio professionistico. La cosa grandiosa di Klaas Jan è che sa molto del calcio internazionale di alto livello, pensa attentamente alle cose e che ha una sua chiara opinione. Sono convinto che, anche se è nuovo in questo ruolo, farà subito la differenza".

Klaas-Jan Huntelaar: "Sono sempre stato interessato alle cose che accadono fuori dal campo nei club e vorrei ampliare le mie conoscenze in questo settore. Questo è possibile con ciò che l'Ajax mi sta offrendo. Sono felice di essere tornato e sono curioso di sapere cosa succederà nel prossimo periodo. Sto anche lavorando al mio diploma da allenatore. Le conoscenze acquisite durante quel corso mi aiuteranno anche in quello che farò all'Ajax. Non vedo l'ora di collaborare con la dirigenza esistente per contribuire agli argomenti su cui penso di avere una visione, ma anche in cui voglio svilupparmi ulteriormente".

Huntelaar è nato il 12 agosto 1983 a Drempt. L'attaccante ha giocato per l'Ajax dalla stagione 2017/2018 fino all'inizio del 2021 e ha anche giocato per il club tra il 2006 e il 2008. Huntelaar ha fatto il suo debutto ad Amsterdam il 15 gennaio 2006 nella partita tra Ajax-NEC (1-1) e ha giocato un totale di 257 partite ufficiali, segnando 158 gol. Ha vinto tre scudetti con l'Ajax. Ha anche vinto la KNVB Cup nel 2006, 2007 e 2019 e il Johan Cruijff Shield nel 2007 e nel 2019. Milan, duello di mercato con l'Inter per il baby talento: le ultime news >>>

