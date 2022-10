Ex Milan – Kessie raggiunto da amici a Milano nel ritiro del Barcellona

Franck Kessie, ex calciatore del Milan, è stato raggiunto oggi a Milano da alcuni amici presso il ritiro in cui si trovava il Barcellona

E' tornato a Milano Franck Kessie, ma il Milan non ha nulla a che vedere. Questa sera l'ex rossonero affronterà con il suo Barcellona l'Inter in Champions League. Sarà una gara un po' dal sapore di derby per il centrocampista ivoriano, anche se questa volta affronterà i nerazzurri con una maglia diversa. Secondo quanto riferisce 'tuttomercatoweb.com', oggi Kessie è stato raggiunto da alcuni amici presso il ritiro in cui si trovava il Barcellona. Tanti ricordi per lui, ma allo stesso tempo concentrazione totale sul Barça e sul match di questa sera contro l'Inter.