Ex Milan – 71° compleanno per lo scozzese Joe Jordan, lo Squalo

Nel 1981, il Milan, impossibilitato dall'acquistare uno tra Zico e Jan Ceulemans, acquistò Jordan. Segnò i suoi primi due gol in rossonero il 30 agosto 1981 contro il Pescara in Coppa Italia. La sua prima stagione in Serie A, che si concluse con la retrocessione del Milan in Serie B, non fu buonissima (22 partite, 2 gol, 1 assist) ed ebbe un rapporto difficile con l'allenatore Gigi Radice. La stagione successiva, lo Squalo risultò più decisivo segnando 10 gol in Serie B e, dopo aver riportato il Milan in A, passò al Verona. Con la maglia rossonero, Joe Jordan ha giocato 66 partite, in cui segnò 20 gol e fornì 8 assist e vinse la Mitropa Cup 81/82 e la Serie B 82/83. La sua carriera calcistica si concluse nel 1989.