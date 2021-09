Ex Milan – Honda vola in Lituania: è un nuovo calciatore del Suduva | News

Keisuke Honda, ex calciatore del Milan, ha trovato una nuova squadra: il giapponese è un nuovo calciatore del Suduva, club lituano

92 presenze e 11 gol in tre stagioni e mezzo con la maglia del Milan per Keisuke Honda. Dopo il suo addio ai rossoneri, il calciatore giapponese ha fatto il giro del mondo vestendo diverse casacche da un continente all'altro. Pachuca, Melbourne Victory, Vitesse, Botafogo, Neftci Baku sono i club con i quali ha militato l'ex CSKA negli ultimi cinque anni. Da poche ore il classe 1986 ha trovato una nuova squadra. Si tratta del Suduva, società calcistica della massimo campionato lituano. In attesa di scoprire se il 35enne di Settsu riuscirà a giocare anche in Africa, Honda è pronto ad affrontare una nuova avventura in Lituania. Liverpool-Milan, le probabili formazioni di questa sera ad 'Anfield' >>>