Ex Milan, Gullit denunciato dai figli: non ha provveduto al mantenimento

Ex Milan, Gullit denunciato dai figli

Come riportato da Sportitalia, i figli trentenni dell’ex calciatore del Milan Ruud Gullit hanno denunciato il padre. L'accusa è quella di non aver provveduto al loro mantenimento per un arco temporale di sei anni, con un debito di circa 500 mila euro. La querela è stata depositata alla procura di Vibo Valentia lo scorso 31 ottobre. Il reato ipotizzato è la violazione dell’articolo 570 del Codice Penale di "chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge". Una curiosa situazione per l'olandese, leggenda del Milan.