Ex Milan, Giroud saluta l’America e fa ritorno in Francia: le sue parole

Ex Milan, Giroud lascia i Los Angeles FC, ritorno in Europa?

Arrivato a maggio 2024 direttamente dal Milan, l'annuncio di Giroud aveva generato grande attesa, ma il suo periodo a Los Angeles è stato breve. Nonostante ciò, il 38enne è riuscito a lasciare il segno: ha contribuito al raggiungimento della finale della Leagues Cup 2024, segnando il suo primo gol in quella competizione, e soprattutto ha avuto un ruolo nella storica vittoria della Lamar Hunt U.S. Open Cup 2024, il primo trofeo del genere per il club, con una rete in finale.