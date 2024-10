Ex Milan, Gattuso vola sulla panchina dell’Hajduk: capolista e imbattuto

Gennaro Gattuso vola sulla panchina dell' Hajduk Spalato . Il club croato si trova attualmente in prima posizione nel proprio campionato e non ha ancora scoperto il gusto amaro della sconfitta. L'ex giocatore e allenatore del Milan , infatti, ha ottenuto finora sette vittorie e tre pareggi.

L'ultima sconfitta dell'Hajduk risale addirittura al 15 agosto, ma non in campionato bensì in Conference League contro il Ruzomberok. Con 24 punti, il club croato si trova in cima alla classifica del proprio campionato e vanta ben 4 lunghezze di differenza dal secondo posto occupato dal Rijeka.