ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gastone Bean, nato a San Canzian d’Isonzo in Friuli Venezia Giulia l’11 agosto 1936, compie oggi 84 anni.

Ex attaccante, spesso focoso nel modo di giocare, con il Milan ha disputato 4 stagioni (1956-1957 al 1959-1960) vincendo 2 Scudetti. In totale le presenze per lui sono state 98, con 44 gol segnati. Bean, veniva soprannominato Nordalinho. Tanti auguri a lui da parte della nostra redazione.

