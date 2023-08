Ex Milan – Autobiografia di Galliani: data e giorno della presentazione

Il libro altro non è che una raccolta di momenti commoventi della storia recente rossonera. Un racconto emozionante che copre tutto il periodo compreso tra Arrigo Sacchi e Carlo Ancelotti. Insomma un vero e proprio vademecum per un milanista che può studiare la storia della sua grande squadra e delle grandi imprese di eroi come Marco Van Basten, Andrij Shevchenko, Ricardo Kaká, Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović. Sarà di certo un momento indimenticabile per Galliani. Infatti è la prima volta in cui si racconta un'autobiografia ricca di aneddoti e retroscena sulla sua vita. Ci saranno infatti alcune parti dove si parlerà di storie personali anche legate all'amico Silvio Berlusconi.