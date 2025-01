Ex Milan, 62° compleanno per Alberico Evani: l’eroe di Tokyo nel 1989

Con Arrigo Sacchi sulla panchina del Diavolo, Chicco divenne titolare e veniva schierato come esterno sinistro. A fine anni '80, fu uno dei protagonisti dei trionfi rossoneri di quegli anni. Vinse lo Scudetto nella stagione 87/88 , 2 Coppe dei Campioni ed altrettante Coppe Intercontinentale consecutivamente ( 1989 e 1990 ). Nella finale della prima Intercontinentale, che si giocò a Tokyo, Evani decise il match contro l' Atletico Nacional segnando un punizione all' ultimo minuto dei tempi supplementari , aggiudicandosi anche il premio di migliore in campo. Pochi giorni dopo, fu decisivo anche in Supercoppa UEFA contro il Barcellona .

Dal 1993 al 1997, Evani giocò con la maglia della Sampdoria, con la quale, insieme al suo ex compagno in rossonero Ruud Gullit, vinse la Coppa Italia 1993/94 contro l'Ancona. Le sue ultime esperienze agonistiche furono con la Reggiana, negli ultimi mesi del '97, in Serie B e, per i primi 6 mesi del 1998, giocò in Serie C con la Carrarese, dove concluse la sua carriera.