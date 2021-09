Ex Milan – Donnarumma sempre più un caso: un’altra panchina

Dopo il suo sfogo e quello di Raiola, nulla è cambiato per Donnarumma, ex portiere del Milan: sempre e solo in panchina.

Stefano Bressi

È molto probabile che la scelta di lasciare il Milan ora non sia più così convincente per Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999, che ha lasciato la squadra rossonera a costo zero in estate, sta passando la stagione al Paris Saint-Germain in panchina. Quarta in 6 partite di campionato, quinta su 7 in stagione. Seconda consecutiva. Ormai è abbastanza chiaro: Donnarumma è il secondo portiere del PSG. I numeri non mentono. Il titolare è senza dubbi Keylor Navas, costaricano classe 1986. Ha rinnovato lo scorso anno e lui, a quanto pare, ha fatto bene.

Non ha fatto bene, se non dal punto di vista economico, Donnarumma. Nei pochi minuti giocati non si ricordano grandi parate e le uniche immagini che circolano di lui sono quelle seduto in panchina. Aspetta il suo momento, aspetta di avere spazio, scrive calciomercato.com, ma di spazio non ne ha e sembra destinato a non averne. Nelle scorse settimane ha detto apertamente di voler giocare titolare. Ha mandato Carmine Raiola in avanscoperta per esaltarlo e descriverlo come il più forte e il titolare. Peccato che lo sia solo a parole.

E di tempo per fare panchina ne ha davvero tanto: ha firmato fino al 2026. Anche nello stipendio, in realtà, è il secondo: Navas prende più di lui. 12.740.000 euro per il primo portiere, 12.168.000 per il secondo. Donnarumma non può fare altro che stare seduto ad aspettare. L'unico dato che gli sorride è la carta d'identità: prima o poi Navas smetterà di giocare.