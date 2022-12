EX MILAN – La rinascita dopo le difficoltà, Donnarumma titolare al PSG

Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan, ha faticato il primo anno al PSG, ma si è guadagnato la titolarità in questa stagione

Fabio Barera

A detta di molti Gianluigi Donnarumma avrebbe avuto i mezzi per diventare il portiere più forte al mondo, se già non lo era quando militava nel Milan. La scelta di cambiare aria e sposare il progetto del PSG hanno però ridimensionato in parte le aspettative dell'estremo difensore italiano, che ha incontrato parecchie difficoltà nella sua nuova esperienza.

La storia che lo porta ad allontanarsi dal Milan è nota e, tra le altre cose, è stata presa a modello da altri giocatori e dai rispettivi agenti. Le richieste economiche per il rinnovo sempre più alte, la resistenza della dirigenza rossonera che non si vuole spingere troppo in là e la rottura con il Diavolo è presto scritta.

Ma i primi mesi a Parigi sono tutt'altro che semplici per Gianluigi Donnarumma, che se pensava di avere vita facile solo per il suo nome e la sua fama si è sbagliato di grosso. La maglia da titolare la deve sudare al suo primo anno, perché il tecnico del PSG Mauricio Pochettino non lo considera la prima scelta assoluta.

Come tanti allenatori hanno deciso di fare negli ultimi anni, Pochettino ha optato per l'alternanza dei due portieri, per far capire che tutti sono utili, ma nessuno è indispensabile. E Donnarumma questo aspetto lo soffre parecchio, al punto da compiere più di un errore marchiano nelle 17 presenze che gli vengono concesse.

Ex Milan, Gianuigi Donnarumma dai due volti — Nel suo tabellino spiccano anche 5 apparizioni nella Champions League 2021/2022 e 2 nella Coupe de France. Il vero problema non sono le presenze, quanto il rendimento nelle stesse, che rispetto agli anni al Milan è nettamente peggiore.

Nonostante ciò, grazie anche all'arrivo del nuovo allenatore Christophe Galtier, Donnarumma si riprende lo scettro della titolarità. Nel corso della stagione 2022/2023 ha giocato sempre in Ligue 1 e in Champions League. E si è anche tolto la soddisfazione di vincere la Supercoppa da protagonista.

A livello prestativo, però, Gianluigi Donnarumma non è ancora tornato quello che si è visto al Milan. La strada che deve percorrere per essere di nuovo il più forte al mondo è ancora lunga e sembra che la scelta di accasarsi al PSG sia stata decisiva in questo senso.