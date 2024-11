Nella brutta serata del PSG uno dei principali colpevoli è senza dubbio Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan. Il club parigino, infatti, dopo essere andato in vantaggio con Warren Zaire-Emery, si è fatto riprendere dall'Atletico Madrid nel match di Champions League, per poi cedere il passo grazie ad un gol di Angel Correa in pieno recupero. Nell'occasione, tra l'altro, oltre al fatto che tutta la squadra si è fatta trovare scoperta, lo stesso estremo difensore non è stato per nulla irreprensibile. Ed ecco che, come accade ogni volta, c'è stata una pioggia di critiche nei suoi confronti.