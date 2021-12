EX MILAN – Dalot, annata difficile allo United. Ritorno possibile?

Diogo Dalot è un giocatore molto apprezzato dai tifosi del Milan. Ma come sta andando la sua stagione allo United? Il focus

I tifosi del Milan ricordano con piacere Diogo Dalot. Il terzino, arrivato in prestito dal Manchester United, ha giocato la stagione 2020-21 con la maglia rossonera. Un innesto che è passato quasi in secondo piano nella scorsa annata, ma il portoghese si è rivelato molto utile alla causa.

Pioli, infatti, l'ha schierato sia come terzino destro e sia come terzino sinistro, e i risultati, soprattutto nella seconda parte della stagione, sono stati più che buoni. Sono arrivati tra l'altro anche tre gol di Dalot con il Milan : due contro lo Sparta Praga in Europa League e uno bellissimo a Verona contro l'Hellas . Insomma, il portoghese è stato un elemento importante, tanto che la scorsa estate si parlava di un possibile ritorno a San Siro.

Il Manchester United, però ha voluto tenerlo, convinto della crescita del giocatore. Ma come stanno andando le cose? A giudicare i numeri, non benissimo. Fino a questo momento, infatti, Dalot ha totalizzato 591 minuti con 10 presenze complessive. Tra l'altro gli inglesi, nonostante l'innesto di Cristiano Ronaldo, sono molto lontani dalla testa della classifica. Un ritorno difficile dunque per Diogo, che sicuramente si aspettava qualcosa in più dopo l'annata passata in Italia. Possibile un ritorno al Milan la prossima estate? Tutto può essere, anche perchè Dalot ha sempre dichiarato di trovarsi splendidamente a Milanello. Le strade del mercato sono infinite. Milan sempre attivo sul calciomercato: clicca qui per le ultime notizie