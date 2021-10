Ex Milan – Dall’Inghilterra: “Shevchenko accostato al Celtic” | News

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, Andriy Shevchenko sarebbe stato accostato alla panchina del Celtic Glasgow

Dopo aver guidato egregiamente la Nazionale Ucraina ad Euro2020, Andriy Shevchenko è alla ricerca di una nuova sistemazione. L'ex attaccante del Milan non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare, un giorno, l'allenatore dei rossoneri, così come vorrebbe anche lavorare in Premier League. Secondo quanto riporta il 'Sun', però, Shevchenko sarebbe stato accostato al Celtic Glasgow, anche se al momento è Ante Postecoglou il tecnico della squadra scozzese.