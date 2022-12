Ex Milan – Da capitano rossonero al sogno Lazio: il viaggio di Romagnoli

Dal Milan alla Lazio: Romagnoli e il sogno biancoceleste

Nella scorsa estate, Alessio Romagnoli ha deciso di non rinnovare il contratto con il Milan e passare alla Lazio. I biancocelesti sono la squadra da sempre tifate dall'ex Roma e anche lui non l'ha mai nascosto. In tutto questo, Romagnoli è cresciuto con il mito di Alessandro Nesta: per questo veste la maglia numero 13 ed è un segno del destino che abbia intrapreso la strada di Nesta, però al contrario. In questa stagione con la maglia della Lazio in Serie A, è partito da titolare in 13 delle sue 15 presenze. Secondo i dati presi da transfermarkt.it, la Lazio con lui in campo, ha subito 11 gol in 15 partite.