Ex Milan, oggi è il compleanno di Patrick Cutrone: 27 anni per lui

Nella stagione successiva, il 27 luglio esordì in Europa League contro i rumeni del Craiova in occasione dei preliminari della competizione europea. Il 3 agosto, in occasione del match di ritorno contro la squadra rumena, segnò il suo primo gol con la maglia del Milan e, il 20 agosto contro il Crotone, arrivò anche la prima rete in Serie A. Il 23 novembre, invece, Cutrone segnò la sua prima doppietta in Europa League contro il Rapid Vienna. Nella Coppa Italia 17/18, segnò agli ottavi di finale contro il Verona e, ai quarti, decise il Derby con un gol ai supplementari.