Serie B, Cutrone stende il Venezia: che magia dell’ex Milan (VIDEO)

Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan ora al Como in Serie B, ha steso il Venezia con un'autentica magia

Como-Venezia era il big match di giornata di Serie B, rispettivamente si incontravano la terza e la seconda della classe. A deciderla è stato Patrick Cutrone, ex attaccante del Milan ora in forza sulle rive del lago lombardo, autore di un'autentica magia al volo al minuto 90. La partita, ferma sull'1-1 fino a quel momento, ha cambiato definitivamente il risultato ed è terminata 2-1 in favore dei padroni di casa. Il Como ora è secondo in classifica dietro alla capolista Parma. Cutrone e compagni tengono vivo il sogno promozione.