Costacurta ricorda: “Gilardino? Non dimentichiamo che nel Milan …”

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan, ha ricordato le qualità di Alberto Gilardino, oggi allenatore del Genoa in Serie A

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista per 'Sky Sport', ha parlato di Alberto Gilardino, suo compagno di squadra - da calciatore in rossonero - per due stagioni, dal 2005 al 2007 e attualmente allenatore del Genoa. Ieri, prima di Genoa-Udinese, partita poi terminata 2-0 per il 'Grifone' con i gol di Mateo Retegui e Mattia Bani, Costacurta ha lodato Gilardino, in un intervento tra presente rossoblu e passato con il Diavolo.