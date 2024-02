Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan e oggi opinionista di 'Sky Sport', si è reso protagonista di un episodio in diretta tv

Alessandro 'Billy' Costacurta, ex difensore del Milan ed oggi opinionista per 'Sky Sport', si è reso protagonista di una gaffe, in diretta tv, parlando di Daniele De Rossi e Alberto Gilardino, ex calciatori in Serie A e attualmente allenatori di Roma e Genoa. Compagini con le quali stanno vivendo un bel momento nel massimo campionato italiano.