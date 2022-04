Ex Milan, Costacurta: “Ancelotti è sullo stesso di livello di Klopp e Guardiola”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha elogiato Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ai microfoni di Sky Sport, ha esaltato Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid. Ieri la squadra di Ancelotti ha vinto in trasferta 3-1 contro il Chelsea in Champions League. Ecco cosa ha detto Costacurta: "Carlo è sempre stato molto empatico, si adatta sempre a chi ha a disposizione anche se ha sempre avuto ottime squadre e mi sembra non abbia mai smesso di sentirsi anche giocatore. Si parla tanto di Guardiola e Klopp, ma Ancelotti è a quel livello ma spesso non viene spesso riconosciuto. Forse dovremmo parlare anche di Ancelottismo". Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>