Ex Milan – Constant, all’As Esterel fa DS e giocatore

MILAN NEWS – Aveva annunciato il ritiro, ma ha evidentemente cambiato idea, Kevin Constant. Il terzino sinistro ex Milan ha deciso di ritornare in campo. Era solo dello scorso gennaio l’annuncio del ritiro dopo l’esperienza al Tractor Sazi. La nuova avventura è invece all’As Esterel, squadra di Ligue Mediterranee, una delle divisioni più basse della Francia. Constant ha giocato un’amichevole e si sta allenando con la squadra. La particolarità è che il francese è anche il direttore sportivo del club.

L’allenatore della squadra, Ahmed Fehrat, ha dichiarato: “Quando hai un nome del genere, i giocatori che arrivano, vogliono giocare al suo fianco. Con la Francia è stato campione d’Europa Under 17 insieme a Benzema nel 2004. È giovane, ha ancora 33 anni. Una manna per il campionato distrettuale e per il club. La gente viene a vederlo. Ho un’enorme fiducia in lui. Sono l’allenatore, ma ci scambiamo molte opinioni. Kevin è calciatore e direttore sportivo, ma anche un consulente, lavoriamo insieme. Sono qui per imparare al suo fianco. È stato allenato da grandi tecnici, lo rispettiamo tutti. Una brava persona che investe molto nel club”. Arriverà la fine, ma non sarà la fine.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>