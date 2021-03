Ex Milan – Confermati 9 anni di carcere per Robinho | News

Nove anni di carcere per l’ex Milan Robinho

L’ex attaccante del Milan ‘Robinho’ dovrà scontare nove anni di carcere in merito al suo pessimo atto di violenza sessuale su una ragazza nel 2013. Lo conferma tramite una lettera la Corte d’Appello di Milano, della quale si riportano le parole. “L’ex giocatore del Milan Robinho e i suoi “complici” hanno manifestato “particolare disprezzo” nei confronti “della vittima che è stata brutalmente umiliata” e hanno “da subito cercato di sviare le indagini offrendo agli inquirenti una versione dei fatti falsa e previamente concordata”. Stessa sorte anche per il suo amico – complice Ricardo Falco. Intanto Donnarumma non ha ancora rinnovato: il PSG è in agguato.